Lazio | Lotito sbotta | 'Dimissioni Sarri? Ma basta | stiamo lavorando'

Mancini ha chiesto e ottenuto da Gravina di rimettere mano al suo staff: via Evani, dunque e dentro Bollini che ha lavorato col ct ai tempi della Salernitana.

Calciomercato Lazio: Sarri ce l'ha fatta. Strappata quella promessa a Lotito Lazio News 24

I rapporti tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri non sarebbero idilliaci per divergenze legate essenzialmente al calciomercato.Ieri sera è andato in scena il summit tra Lotito e Sarri, con il tecnico che, per usare un eufemismo, non è affatto contento del mercato.