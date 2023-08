Lazio | Fabiani | «Zakharyan? non abbiamo lo spazio per un non UE»

(Di martedì 1 agosto 2023) Naufraga la possibilità di vedere Arsenalla: la spiegazione del direttore sportivoArsen, gioiello della Dinamo Mosca, non sarà un giocatore della. Intercettato dalla testata russa Sport24.ru, Angelo, direttore sportivo biancoceleste, ha spiegato il perché del mancato trasferimento. Di seguito le sue parole «Il trasferimento diè fallito a causa del fatto che nonper un giocatore non UE». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Forte tensione tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e il tecnico Maurizio Sarri, a causa di un mercato che non sta ingranando... Maurizio Sarri Dall'incontro con Lotito e Fabiani per fare il punto sul mercato della Lazio, Maurizio Sarri è tornato nero. Lo scrive Il Messaggero. I tre si sono confrontati ieri sera per due ore... La Lazio torna alla carica per Ricci. In settimana Lotito ha in programma nuovi contatti col Torino, dopo il vertice di ieri sera tra i due e Fabiani.

