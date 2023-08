Lavoro | disoccupazione cala al 7 | 4% Mai così bassa dal 2009

(Di martedì 1 agosto 2023) Il mercato delitaliano non frena. A differenza del Pil.no ancora disoccupati e inattivi, crescono gli occupati, anche se le buone performance non sono ancora sufficienti ad abbattere il moloch dellagiovanile dove i nostri numeri continuano a essere tra i peggiori in Europa. Nel complesso, però, i dati sull'occupazione restituiscono un quadro robusto, in lento ma costante migliorame

...3% rispetto a maggio, con un aumento di 82mila posti di, per tutte le classi d'età e per i dipendenti, con un calo soltanto tra gli autonomi. Il tasso ditotale scende al 7,4% (...... ovvero tutti i soggetti in grado di trovare un, riceveranno la misura per massimo 7 mesi ...Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi) e l' indennità di...E' un po' come se i dati di oggi sul mercato del, dopo quelli deludenti di ieri sul Pil , abbiano riportato la palla al centro del campo economico in cui si muove il governo Meloni. La fotografia scattata questa mattina dall'Istat restuisce ...

Lavoro, migliorano i dati sull’occupazione in giugno. Disoccupazione in calo al 7,4%, diminuiscono gli… Il Fatto Quotidiano

Il mercato del lavoro italiano non frena. A differenza del Pil. Calano ancora disoccupati e inattivi, crescono gli occupati, anche se le buone performance non sono ancora sufficienti ad abbattere ...(Economia) L’aumento si registra per uomini e donne, per tutte le classi d’età e per i dipendenti, calando solo tra gli autonomi. Di Redazione ...