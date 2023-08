Lavoro | Bergamo provincia vivace | sesta in Italia per numero di richieste

(Di martedì 1 agosto 2023) Il mercato deldelladiè tra i più dinamici e propositivi di tutta. Lo indica il nuovo Osservatorio di InfoJobs, la piattaforma per la ricerca dionline, che fotografa l’andamento nei primi sei mesi del 2023, segnando quasi 200.000 offerte da parte delle aziende, di cui il 4,2% bergamasche. Una percentuale che posiziona il territorio orobico al sesto posto tra le province con il maggiordi, dietro a Milano (11,4%), Roma (5,3%), Torino (5%), Brescia e Bologna (4,3%). Persi tratta di una conferma rispetto allo scorso anno, con il dato che contribuisce a far svettare la Lombardia – con il 31% del totaleno – nella classifica regionale delle offerte di ...

Questi sono fatti concreti, così come ha impostato ilil nostro presidente Attilio Fontana'. Entro la fine dell'anno, sempre con risorse di Aler- Lecco - Sondrio, sarà completato ...... in troppi versano incondizioni di poverta' assoluta" rilancia anche il sindaco Pd di... "e' costato 30 miliardi in cinque anni senza raggiungere lo scopo di accompagnamento al" spiega il ...... in fase di realizzazione, oltre Milano, Torino, Catania, Roma, Palermo, Venezia, Napoli,, ...su un percorso di studio del territorio e dei sistemi di trasporto possibili iniziato con il...

Dall’elettricista al geometra: le offerte di lavoro a Bergamo e provincia BergamoNews.it

Milano, 1 ago. (Adnkronos) - "Sono state completate le assegnazioni di tutti gli alloggi Aler in via Borgo Palazzo": lo annuncia l'assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia, Paolo Fra ...Il partito si struttura e ritrova motivazione dopo la batosta alle Regionali. Moltrasio: «La città vive una transizione importante, non sarà facile per chi verrà dopo Gori» ...