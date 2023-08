L’Avellino Calcio lascia Palena | da domani la squadra torna in Irpinia

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Us Avellino 1912 hato nella giornata di domenica 30 luglio il ritiro di(CH). Il club coglie l’occasione per ringraziare il sindaco Claudio D’Emilio e tutta l’amministrazione comunale, le strutture ricettive “Hotel Terrazzo d’Abruzzo” e “Casa dell’Orso”, la Polisportivaed il centro turistico “Le Piscine” di Lama dei Peligni. Sono stati 15 giorni di duro lavoro in cui la società ha apprezzato la disponibilità e la professionalità con le quali tutte le componenti sopra citate hanno fatto in modo che la preparazione si svolgesse nel migliore dei modi. Dalatornerà ad allenarsi in, allo stadio “William Vincenzo Russo” di Venticano (AV). Il programma prevede 3 sedute a porte aperte: mercoledì 2 agosto, giovedì 3 ...

