Latina | riduzioni delle sanzioni amministrative relative al canone unico patrimoniale

(Di martedì 1 agosto 2023)– In seguito al lavoro che si è svolto in commissione Bilancio presieduta dal consigliere Mario Faticoni, in Consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la proposta di deliberazione riguardante modifiche al regolamento del. La delibera prevede l’introduzione del ravvedimento operoso o regolarizzazione spontanea per l’installazione abusiva e il mancato o tardivo pagamento, inserendo una riduzione della sanzione amministrativa rispettivamente del 20% e del 10%. Oltre a questo è stata approvata anche la possibilità della riduzione al 30% dell’indennità se il contribuente adempie entro 60 giorni. “Con l’approvazione della modifica al regolamento per l’istituzione e la disciplina deldi concessione, autorizzazione o esposizione ...

