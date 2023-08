Latina | approvato l’assestamento di Bilancio | più soldi per scuole | strade e sicurezza

(Di martedì 1 agosto 2023)– Il Consiglio comunale dihaa maggioranza, con 22 voti favorevoli e 9 contrari, la delibera di verifica degli equilibri e deldeldi previsione 2023-2025 dell’ente municipale. Ad illustrare il documento di fondamentale importanza per la vita amministrativa del Comune è stata Ada Nasti, assessore aldella giunta del sindaco Matilde Celentano: “Verificate le entrate e le spese e il permanere degli equilibri diavendo adottato tutte le misure del caso, la delibera – ha spiegato l’assessore – traduce in numeri gli obiettivi dell’amministrazione, ponendo al raggiungimento degli stessi una serie di regole da osservare nel corso dell’intero esercizio”. L’assessore ha evidenziato che, rispetto al ...

