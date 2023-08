L' assassino di Carol Maltesi aggredito a colpi di penna nel sonno

(Di martedì 1 agosto 2023) AGI - Davide Fontana, condannato a 30 anni di carcere per aver ucciso la 26enne, è statonei giorni scorsi nel carcere di Busto Arsizio da un detenuto che lo ha ferito con unacolpendolo di notte alla testa. È stato poi trasferito nel carcere di Pavia ma il passaggio a un altro istituto di pena, spiega all'AGI il suo legale Stefano Paloschi, "non è collegato a questo episodio". "Fontana è da sempre preso di mira in carcere per il tipo di reato per il quale è stato condannato - aggiunge il difensore -. Sono le logiche del carcere mentre è bene sottolineare che con l'aggressione non c'entrano nulla le motivazioni della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio e oggetto di polemiche su alcuni media". Quanto al trasferimento a Pavia, precisa: "Ne avevo già ...

VERONA - Aggredito dal compagno di cella mentre dormiva e trasferito d'urgenza dal penitenziario di Busto Arsizio a quello di Pavia. Davide Fontana, ...