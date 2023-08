L' appello per il salario minimo di Filippo Locantore | attore in tv e vigilante a 5 euro lordi all' ora

Leggi su agi

(Di martedì 1 agosto 2023) AGI -è il cameriere che viene preso in giro da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nello spot che lancia 'Che tempo che fa' sul canale Nove. E' Fausto, il tossicodipendente della mini serie 'Giustizia per tutti', un poliziotto nella fiction 'Ognuno è perfetto', un padre ne 'Il Paradiso delle signore' e una miriade di altri personaggi in produzioni Rai e Mediaset. E' anche però una guardia non armata che viene pagata 5,16560all'ora, così leggiamo sul cedolino che ci mostra, da una delle tante società che lavorano nel settore della vigilanza offrendo stipendi molto bassi. Alcune sono state indagate negli ultimi mesi per lo sfruttamento dei propri dipendenti. "4 ore di lavoro per lo spot valgono 15 giorni come guardia'ha 53 anni e vive a Torino, da cinque è ...