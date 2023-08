Lampade solari da giardino | funzionano davvero?

Leggi su newnotizie

(Di martedì 1 agosto 2023) Lesono fonti luminose che, anziché utilizzare la corrente elettrica tradizionale oppure le pile, sfruttano quella ricavata dal sole durante le ore diurne. Semplici da utilizzare e disponibili in tantissimi modelli, possono essere utilizzate per scopi puramente decorativi, per illuminare l’ingresso di casa oppure per creare un’area relax esterna luminosa e piacevole anche L'articolo NewNotizie.it.