L’agente di Lozano a Castel di Sangro | ha incontrato De Laurentiis

Leggi su napolipiu

(Di martedì 1 agosto 2023) Adidi, Barry Whelan, haDeper discutere del futuro del calciatore. Possibile trasferimento negli Stati Uniti. Calciomercato Napoli. eri adiè andato in scena un incontro tra Aurelio Dee Barry Whelan, agente di Hirving, per discutere del futuro del calciatore messicano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sul tavolo c’è la possibilità di un trasferimento del Chucky in MLS, ai Los Angeles FC.ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2024 e la società vorrebbe monetizzare la sua cessione per evitare di perderlo a zero tra un anno. I Los Angeles FC sarebbero disposti ad acquistarlo ...