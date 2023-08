L’aereo | il pene in cielo e la viralità

Leggi su butac

(Di martedì 1 agosto 2023) Su tantissime bacheche ha circolato la notizia del pilota Lufthansa che avrebbe disegnato uninconche stava pilotando, per protesta contro il fatto che non gli è stato permesso di atterrare all’aeroporto di Catania. Che il volo aereo tracciato su Flightradar rappresenti quello che sembra un pisello è vero, ma si tratta, ovviamente, di manovre standard, accordate dalla torre di controllo. Non stiamo parlando di un piccolo velivolo, ma di un volo commerciale: davvero pensate che un pilota di una compagnia seria come Luftahnsa possa permettersi un gesto del genere, oltretutto per protestare contro qualcosa che è legato a condizioni climatiche sfavorevoli? La cosa più triste è stato vedere testate giornalistiche riportare la notizia, e solo a fine articolo spiegare che poteva trattarsi di una pura coincidenza. Testate ...