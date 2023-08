L’acuto di Al Bano | «Autotune e computer sono la fine della musica»

Leggi su open.online

(Di martedì 1 agosto 2023) Nel dibattito su trapper eirrompe Al. Dopo gli sfottò di Samuele Bersani a Sfera Ebbasta, su Il Giornale il cantante 80enne dice che «la “compu-music” è la». Poi aggiunge che le polemiche sul nuovo «così da sempre e sarà così per sempre. È così dai tempi di Wagner e di Verdi o più recentemente dai tempi dei grandi cantanti come Claudio Villa, quando c’erano quelli che criticavano gli urlatori. E poi hanno criticato gli artisti venuti dopo e le nuove forme di. C’è sempre una critica, ma bisogna anche capire che lanon è nient’altro che lo specchio del tempo che viviamo. E dobbiamo saperlo accettare in un modo o nell’altro». Un cantante di voce L’artista di Cellino San Marco spiega: «Io ...