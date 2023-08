«La tua foto con Silvio» | l’iniziativa a Paestum per il Berlusconi Day del 29 settembre

(Di martedì 1 agosto 2023) Il “day” in programma aper il 29chiama a raccolta i fan dell’ex premier. E chiede unaconda utilizzare per un murale nazional-popolare. Che ospiterà, racconta oggi Il Mattino, tutti gli scatti dei partecipanti che hanno immortalato l’ex Cavaliere in questi anni. «Hai unacon? Inviacela a questo indirizzo mail», recita l’avviso. Il murale si chiamerà “Io eper sempre”. Ne verrà fuori un puzzle con migliaia di facce di gente comune insieme al volto di. Intanto Forza Italia ha già raddoppiato il numero di tessere: da seimila a undicimila. Soltanto a Roma sono 3 mila i nuovi iscritti al partito. Leggi anche: Intitolazione a, ...

...www.fondazionefarecinema.it Precedente La Festa del Pinolo 2023 a Bobbio il 5 e 6 agosto La... spaventosa carambola in A1 -Accoltellamenti a Piacenza, in piazzale Libertà e via Calciati Furto ......Dal 7 al 12 agosto la quinta edizione di Confluenze Festival nel segno della gentilezza La... spaventosa carambola in A1 -Accoltellamenti a Piacenza, in piazzale Libertà e via Calciati Furto ......, in canotta rossa, Riccardo Tamassia e Francesco Marconi agli Assoluti di Molfetta (credito Atleticamente) Iscriviti alla Newsletter di OggiTreviso. E' Gratis Ogni mattina le notizie dalla...

Berlusconi, Paestum si trasforma nel mausoleo del Cav: «La tua foto con Silvio». L’invito rivolto ai sostenito ilmessaggero.it

Dopo Temptation Island, Greta Rossetti e Mirko Brunetti hanno proseguito la loro conoscenza e un mese dopo il termine del programma hanno confessato ...Arriva alla fine dell’estate, il 29 settembre, ma è il vero evento della politica di questa stagione il Berlusconi Day. Perché contiene l’omaggio a Silvio nel giorno del ...