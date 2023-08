La storia di Simone Muratore | ex Juventus e Atalanta | il tumore e il coma

(Di martedì 1 agosto 2023)è un calciatore italiano classe 1998, attualmente svincolato. Si tratta di un centrocampista centrale, all’occorrenza in grado di giocare anche da difensore. E’ un calciatore molto forte fisicamente e bravo anche nel gioco aereo. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di, Reggiana e Tondela. Il calciatore si è raccontato a ‘La Gazzetta dello Sport’ e ha svelato anche retroscena da brividi sul suo stato di salute. A ottobre 2021, mentre giocava alla Playstation, un forte mal di testa nascondeva un neurocitoma, un rarissimocerebrale. “Sono a Vinovo e mi sto allenando. Arrivo da due anni difficili, però la determinazione è tanta e quindi spero di tornare a breve a pieno regime”. “La riabilitazione è stata molto lunga e complessa, mi sono allenato per ...

Simone Muratore da promessa della Juventus alla tragedia del tumore: «Ora tornerò a giocare» Corriere della Sera

Due anni fa ebbe la diagnosi di un tumore cerebrale. Operato aveva pensato di lasciare, ma ora è guarito è rientrato in condizione e vuole scendere in campo ...