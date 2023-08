La “stanza dell’ascolto” per chi vuole abortire è anti-abortista e pagata con soldi pubblici

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 1 agosto 2023) La “” verrà introdotta all’ospedale Sant’Anna di Torino con una convenzione firmata con un’associazionedi ispirazione cattolica. La convenzione per la “” è stata firmata dall’Azienda Città della Salute e della Scienza di Torino e dalla federazione regionale del Movimento per la Vita, associazionedi ispirazione cattolica, come riporta la stampa. La “” è una convenzione sostenuta dall’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone di Fratelli d’Italia. Secondo Marrone laservirà a porre rimedio al “preoccupante” calo delle nascite e a dare “supporto concreto e vicinanza alle donne incinte per ...