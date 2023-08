La smania di Zelensky fa infuriare gli Usa | Kiev resta sola dopo i blitz con i droni?

Leggi su iltempo

(Di martedì 1 agosto 2023), abbiamo un problema. Dagli Stati Uniti non stanno affatto gradendo le numerose incursioni con ieffettuate dall'Ucraina in territorio russo, l'ultima stanotte, con alcuni velivoli abbattuti e uno che ha centrato un grattacielo di Mosca. “Li abbiamo visti in passato. Voglio solo dire molto chiaramente che noi non incoraggiamo, né facilitano, gli attacchi ucraini all'interno della Russia”, le parole ferme in un'intervista alla Cnn del portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, John Kirby. Dagli Usa è arrivato quindi un segnale chiaro a Volodymyr: “Abbiamo avuto colloqui con gli ucraini riguardo alle nostre preoccupazioni sugli attacchi all'interno della Russia... La nostra posizione è che - ci tiene a sottolineare Kirby - vogliamo focalizzarci sulla guerra all'interno dell'Ucraina, ...