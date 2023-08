La Schlein attacca il governo | Ci avete messo 10 mesi per decidere la cancellazione di progetti per 16 miliardi

(Di martedì 1 agosto 2023) Le opposizioni incalzano ilsulla gestione e la sostanza delle modifiche apportate al Recovery. La segretaria Pd Elly: «Il Parlamento è stato esautorato, non basta una comunicazione d’ufficio come quella di oggi, ma come previsto una discussione e un voto preventivo della Camera. Ci10perladiper 16». Poi la...

La segretaria Pd Elly: 'Il Parlamento è stato esautorato, non basta una comunicazione d'ufficio come quella di oggi, ma come previsto una discussione e un voto preventivo della Camera.: 'Esistono due diverse Meloni' Sul tema del cambiamento climatico Ellyanche la premier Giorgia Meloni: 'E' sempre più evidente che vi siano due diverse Meloni: una che ...Smaschera i ritardi del governo sul Pnrr, i tagli a progetti indispensabili per mettere in sicurezza il Paese, il negazionismo sul clima "che fa parte della vostra cultura",Ellyvolgendo lo sguardo verso i banchi della destra che rumoreggia. È un intervento tutto all'attacco quello della segretaria del Pd in aula alla Camera per denunciare l'incapacità ...

Pnrr, Schlein attacca il governo Meloni: Siete incapaci di gestirlo, o ... Fanpage.it

Altro che l’ottimistica ricostruzione dei fatti fornita in mattina dal ministro Raffaele Fitto, impegnato nell’arduo tentativo di salvare “capra e cavoli” all’esecutivo Meloni sulla questione del Pnrr ...La segretaria del Pd all’attacco: «Siete in difficoltà, fatevi aiutare». Sul clima: «Questo negazionismo fa parte della vostra cultura» ...