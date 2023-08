La Quadriga Infernale di Sarteano | tra i grandi capolavori dell' arte etrusca

Un demone alla guida di una carrozza trainata da due leoni e due grifoni. Sul volto, un ghigno diabolico. E' l'immagine della, rinvenuta in una tomba etrusca nelle campagne di Sarteano, che da oltre vent'anni, affascina ancora i visitatori. La Tomba dellaè considerata non solo uno dei ...Un demone alla guida di una carrozza trainata da due leoni e due grifoni . Sul volto ha dipinto un ghigno diabolico , al suo fianco un'inquietante ombra nera. L'immagine dellascoperta in una tomba etrusca ormai vent'anni, ancora oggi affascina il visitatore con i suoi misteri. Segreti che la sepoltura portata alla luce nelle campagne di Sarteano , sta ...SARTEANO (SI) - Da vent'anni, quando fu scoperta nelle campagne di Sarteano, la Tomba dellaè non solo uno tra i grandi capolavori dell'arte etrusca ma anche una chiave per capire più a fondo la civiltà che ha dato il nome alla Toscana. La sepoltura della seconda metà ...

