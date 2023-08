La protesta di Napoli fa flop. La "bomba sociale" è rinviata. "Il 30 settembre tutti a Roma"

Il capogruppo grillino a, Ciro Borriello, ha proposto una seduta del consiglio comunale sul tema del reddito di cittadinanza. In questi giorni No, affatto. Solo al rientro della pausa estiva. ...Proteste aper la cancellazione da oggi del reddito di cittadinanza per 21.500 persone ... Particolarmente drammatica a Terrasini (Palermo) ladi un cittadino di 60 anni che, ricevuta la ..., ma non solo, dato ciò che è successo al sindaco di Terrasini, comune in provincia di Palermo. Un uomo, disoccupato di 60 anni in, ha tentato di dare fuoco al suo ufficio e a sé ...

Reddito di cittadinanza, continuano le polemiche. Proteste davanti all’Inps di Napoli Sky Tg24

La famosa "bomba sociale" pronta a esplodere ha fatto cilecca. Nessun boato tra le strade di Napoli, nessun disordine ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...