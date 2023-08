La Promessa Anticipazione Puntata 2 agosto | Pia ha paura che…

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 1 agosto 2023) Non perderti, dunque, la prossimadi mercoledì 22023. La: anticipazioni delladi mercoledì 22023 Nelladi Lache andrà in onda domani, mercoledì 22023, assisteremo ad una situazione sempre più complessa e ricca di colpi di scena. Pia scoprirà che Candela ha rischiato di eliminare Eugenia e si preoccuperà per Teresa, mentre Maria e Salvador diventeranno sempre più intimi. Jana, pericolosa verità Jana si troverà in una situazione di grande pericolo: Romulo, infatti, si rende conto di averla già vista, ma lei ha mentito sulla sua identità per lavorare al Castello. La ragazza cerca di scoprire cosa è successo a sua madre e al fratellino, rapito quindici anni prima, ed è convinta che sia ...