La prof pugliese dei 100 e lode da record e qualche dubbio terminologico

(Di martedì 1 agosto 2023) Ladi Bari intervistata dal Corriere dice che in fin dei conti è tutta una questione terminologica: se al sud i risultati dell’esame di stato sono molto migliori di quelli al nord, mentre gli esiti dei test Invalsi sugli stessi identici alunni dimostrano esattamente il contrario, è perché al sud gli insegnanti valorizzano il merito mentre quelli del nord no. In fondo, argomenta, il ministero dell’istruzione ha voluto aggiungere un bell’“e del merito” alla propria dicitura; quindi basta intendersi su cosa significhi “merito”. Secondo ladi Bari, valorizzare il merito significa essere “più accoglienti” e riconoscere il percorso scolastico, anziché avere il braccino corto come gli insegnanti del nord, che probabilmente a Bari vengono raffigurati con occhi di bragia e fumo che esce dalle nari mentre divorano l’innocente maturando solo perché non ...

Secondo ladi Bari, valorizzare il merito significa essere 'più accoglienti' e riconoscere il percorso scolastico, anziché avere il braccino corto come gli insegnanti del nord, che probabilmente ......Come mai esiste questo disallineamento Il Corriere della Sera ha intervistato una docente... li curiamo, e come si comportano idel Nord, riflette la stessa differenza che c'è tra le ..."Noi riconosciamo il merito" Secondo la docente, alla base di tutto c'è la differenza ... li curiamo, e come si comportano idel Nord, riflette la stessa differenza che c'è tra le città. ...

La prof pugliese con il record di 100 e lodi: «Noi del Sud siamo più accoglienti, non faciloni» Corriere della Sera

La docente di latino e greco del Flacco di Bari, con quattro lodi e otto cento nella sua classe, dice valorizzare il merito significa essere “più accoglienti” e riconoscere il percorso scolastico, anz ...In questi giorni, come da anni ormai, sta tenendo banco una questione: le zone in cui sono stati assegnati i voti finali più alti alla maturità corrispondono a quelle in cui sono stati registrati i ri ...