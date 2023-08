La morte di Angus Cloud e un amore da proteggere

Leggi su movieplayer

(Di martedì 1 agosto 2023) Occhi belli, cuore dolce, talento naturale, l'umanità fuori posto in Euphoria:muore a 25 anni. Ennesima ingiustizia in un mondo che ha smesso dila bellezza. In Italia è appena passata la mezzanotte, a Los Angeles sono le tre di pomeriggio. Ci siamo messi a letto, e come sempre diamo l'ultima scrollata distratta alla home di Facebook. Così, senza senso, senza logica, perché è un'abitudine. E, senza la stessa logica, appare ciò che non avremmo voluto leggere. Perché non ci pensi, perché non è considerabile una notizia del genere. Un primo piano, uno dei tanti che lo hanno immortalato in una fugace ma folgorante esistenza, annuncia chehas passed away at the age of 25. Come è possibile? Abbiamo letto bene? Del resto, la …