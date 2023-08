La missione complicata della vicesegretaria Usa Nuland in Sudafrica

Leggi su formiche

(Di martedì 1 agosto 2023) L’ultima visita di Victoria, funzionaria di altissimo rango del dipartimento di Stato, inrisale al 2021. Dal 31 luglio al 6 agosto si era recata a Pretoria poi in Botswana, Tanzania e in Niger. Durante il viaggio in Niger,aveva incontrato il presidente Mohamed Bazoum per discutere di sicurezza nel Sahel, crescita economica e rafforzamentogovernance di Niamey e regionale. Perché ai tempi, il Niger e Bazoum erano considerati paradigmi positivi di come il valoredemocrazia fosse un propulsore di crescita e sviluppo, e l’unico in grado di resistere agli scossoni autoritari che stavano infestando i Paesi vicini. Da una decina di giorni il Niger è caduto in mano a una giunta militare che – esattamente come in Mali, Burkina Faso, Sudan, e in qualche modo in Ciad – sta ...