La libertà di parola secondo Elon Musk | X cita in giudizio una noprofit che combatte l' hate speech

(Di martedì 1 agosto 2023)una ricerca del Center for Countering Digital, col cambio di proprietà sono aumentati i tweet violenti, sessisti e discriminatori. Ma l'ufficio legale del social network che fu Twitter ribatte: "È una manovra per allontare gli inserzionisti"

Lo staff legale di X, il social network precedentemente noto come Twitter, deve avere parecchio da fare negli ultimi mesi. Il nuovo proprietario Elon Musk ha minacciato di citare in giudizio gli ex ..." Promuovere la musica provoca corruzione morale e suonarla porterà i giovani a smarrirsi ".di Aziz al - Rahman al - Muhajir, capo del dipartimento del ministero per la Promozione della ...La buona parte dell'opinione internazionale ha condannato questo gesto da parte di un uomo di origine irachena davanti alla moschea di Stoccolma, considerandolo nondi, ma vera e ...