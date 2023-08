La Lazio | «Lotito e Sarri ribadiscono la piena sintonia sul mercato | le indiscrezioni sono false»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 agosto 2023) È l’estate dei comunicati e delle smentite, per ladi Claudio. Oggi il club biancoceleste ha pubblicato una nuova nota sul suo sito ufficiale in cui dichiara che tra il presidente e l’allenatore non ciattriti relativamente alle questioni di. Lafa sapere che dopo l’incontro di ieri sera a Formello trac’èe il desiderio comune di rendere la squadra competitiva per la prossima stagione. Oggi Il Messaggero raccontava di un confronto didurato due ore e mezza tra, alla presenza di Fabiani. Un incontro da cuisarebbe uscito nervoso, come una furia. Laè ...