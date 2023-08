La Lazio è in un momento delicato

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 1 agosto 2023) Quando più o meno due anni fa laha annunciato Maurizio Sarri, con quel pomposo video sulla bellezza, c’era entusiasmo ma anche un grosso dubbio: come avrebbe funzionato il rapporto con Claudio Lotito? All’alba del terzo anno, e dopo un paio di stagioni la rene fra i due sembra aver raggiunto il massimo grado di conflittualità, con i problemi arrivati direttamente sui giornali. In una recente intervista al Messaggero Lotito ha dichiarato «si è fissato con Ricci e Zielinski, facendo lievitare il prezzo per uno a scadenza che neanche vuole venire alla». Ha aggiunto che gli ha detto no a Lo Celso, no a Fred. Come a dire “non sono io che non compro, ma lui che dice no a tutto”. Nel frattempo non è chiaro chi prenda davvero le decisioni di mercato nella, visto che non esiste ancora un vero ds. La ...