La giunta birmana concede la grazia parziale ad Aung San Suu Kyi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 1 agosto 2023) L'ex leader civileSan Suu Kyi, detenuta dal giorno del colpo di stato militare nel Paese del 2021, ha ottenuto unadallaal potere nell'ambito di un'amnistia generale concessa ad oltre 7.000 prigionieri in occasione della Quaresima buddista, come hanno riferito i media statali del Myanmar."Il presidente del Consiglio amministrativo statale hato DawSan Suu Kyi, che è stata condannata dai tribunali competenti, ai sensi della legge sui diritti umani", ha affermato l'emittente.San Suu Kyi è stata condannata a 33 anni di carcere per una serie di accuse tra cui corruzione, possesso illegale di walkie-talkie e violazione delle restrizioni per la pandemia di Covid. Laperò ...