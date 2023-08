La dura replica di Chiara Nasti a chi le dice che “di mamma non ha niente”

(Di martedì 1 agosto 2023)ha reso pubblico il commento di un utente Instagram che la criticava sul suo essere. L’influencer napoletana si trova attualmente in vacanza con il marito Mattia Zaccagni, con cui si è sposata lo scorso 20 giugno, e il loro figlio Thiago, di otto mesi. Dal luogo di villeggiature ha deciso di rispondere alle critiche, che riguardano questa volta proprio il suo rapporto con il piccolo. Ecco il commento dell’utente: “Mi spiace tanto, tantissimo… ma dinon hai!! Eppure, giovani come te ce ne sono tante, ma si vede proprio dai gesti, dalle movenze. A te tutto questo manca. Il piccolo è solo uno zimbello, non c’è amore e si vede”. La risposta dell’influencer non si è fatta attendere.mia, li crescerei io i vostri figli, poveri bimbi vittime di queste ...

Ladel trapper ' Quando il c*lo brucia spesso la bocca sparla, cit della settimana' . Questo il tweet al vetriolo che Sfera ha digitato, usando lo stesso metodo di Bersani, cioè non ...Questo perché se un flusso che genera onde nel nucleo della stellaalcune settimane, le onde ...E questa è la stessa clip alterata utilizzando un filtro checome le onde si muovono ......scrive la Home Restaurant Hotel srl sede legale a Reggio Calabria in via Eremo Condera in... Tale disegno di legge però subisce labocciatura dell'Autorità Garante della Concorrenza e del ...L’opposizione si scaglia contro lo stop arrivato dal centrodestra manifestando grande preoccupazione per il futuro. La maggioranza: «Preferiamo nuovi posti di lavoro» ...L’esponente dem aveva parlato di “messaggi molto preoccupanti” dal ministro leghista sul fronte della lotta all’organizzazione criminale ...