La connessione in 13 luoghi della cultura. Ecco la nuova mappa di Bergamo Wi-fi

(Di martedì 1 agosto 2023) PALAFRIZZONI . Per la Capitale la «digitalizzazione» dei musei e dei palazzi storici. Gli assessori Angeloni e Ghisalberti: «Intervento concordato con la Sovrintendenza per la delicatezza dei siti».

La connessione in 13 luoghi della cultura. Ecco la nuova mappa di ... L'Eco di Bergamo

Nel corso della sua quarta edizione il Mura Festival ha portato a termine 72 giorni di attività, con spazi dedicati allo spettacolo, all'arte o ad attività culturali gratuite cui se ne aggiungeranno a ...