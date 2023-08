La Cina limita l’export di droni | ma non le accuse sul suo conto

(Di martedì 1 agosto 2023) Fra un mese lainizierà a controllare con ancor più attenzione le esportazioni dicivili a lungo raggio. La misura è stata decisa oggi dal ministero del Commercio, ma entrerà in vigore dal prossimo primo settembre, quando le restrizioni interesseranno alcuni motori dei velivoli, i laser, le apparecchiature di comunicazione e sistema anti-Uav, sebbene dal dicastero affermino che resteranno comunque delle esenzioni. I limiti verranno imposti aiche superano il raggio visivo degli operatori, che hanno una durata di volo superiore ai trenta minuti o che pesano oltre 7 chilogrammi (pari a 15 libbre e mezzo). La decisione è stata presa dopo che gli Stati Uniti hanno riscontrato l’uso di tali velivoli in Ucraina, oltre che come risposta a quella già partorita Oltreoceano, dove hanno vietato già dal 2019 alle loro aziende di ...

