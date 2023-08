La BB14 completa il roster | “Un gruppo giovane | ma con tanta esperienza”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 1 agosto 2023) Bergamo. Con l’annuncio di Ezio Gallizzi, playmaker nato e cresciuto a Sassari (ha esordito con la Dinamo in A1) e l’anno scorso a Pavia, lahato ilche disputerà la stagione 2023/24 in B Interregionale. La squadra che si radunerà il 21 agosto a disposizione del coach Gabriele Grazzini e del suo assistente Paolo D’Angelo, che ha preso il posto di Andrea Fontana, è stata definita. “Siamo soddisfatti delche abbiamo allestito. È stato un lavoro coordinato magistralmente con il coach”, afferma il general manager Alberto Zanga. “Un, ma con”, lo definisce: gran parte dei giocatori ha già saggiato con costanza i campi della B Nazionale. “Ed è perfettamente in linea con il desiderio societario di ...