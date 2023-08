L'alto consigliere presidenziale ucraino Podolyak ha dichiarato chenon ha attaccato e non attaccherà navi civili o altri oggetti civili nel Mar Nero, definendo le dichiarazioni russe 'fittizie'. Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver sventato un ...E sul fronte interno,ha iniziato a smantellare lo stemma sovietico dalla Statua della Madre Patria per sostituirlo con il Tridente della Pace. Nella notte è arriva larussa, con un'...Colpa di, secondo il presidente russo Vladimir Putin. "Loro, lo ripeto ancora una volta, si ... Anche in questo caso laucraina non si è fatta attendere. "Se Mosca vuole negoziare la strada ...

Kiev replica a Mosca: "Mai attaccheremo navi civili nel Mar Nero" Globalist.it

Un allarme antiaereo è scattato questa notte a Kiev e in altre regioni dell'Ucraina. Nella regione di Kharkiv ci sono state esplosioni, sono stati colpiti edifici non residenziali. "La guerra sta ...Blinken: «L’ostacolo più grande alla fine del conflitto è la convinzione di Putin di poter resistere più a lungo di Kiev». Hacker filorussi attaccano siti di ...