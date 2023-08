Saranno accusati di omicidio ed altri crimini, 41 dei 65al cosiddetto 'massacro di Shakahola', il digiuno forzato dei seguaci della setta keniana del predicatore Paul Mackenzie che li spingeva all'astinenza promettendo di far loro "vedere ...Saranno accusati di omicidio ed altri crimini, 41 dei 65al cosiddetto massacro di Shakahola , il digiuno forzato dei seguaci della setta keniana del predicatore Paul Mackenzie che li spingeva all'astinenza promettendo di far loro vedere Ges ...Alcuni passeggeri sono rimasti feriti ma va detto che comunque tuttiallo schianto . ... Halla Airlines è una compagnia aerea somala con sede a Nairobi, in. Fondata nel 2015, ha ...

Kenya, 41 sopravvissuti setta del digiuno accusati di omicidio Agenzia ANSA

