Juventus | Locatelli | “Rammarico per l’Europa ma sarà anno di rinascita”

(Di martedì 1 agosto 2023) Manuelpensa al prossimo campionato di Serie A con la volontà di voltare pagina dopo le ultime vicende che hcoinvolto lae che hcomportato l’esclusione dalla Conference League. “C’è un po’ di, perché è una competizione europea, ma io credo che sia un passo importante per chiudere questo tema e per focalizzarci sul campo. Abbiamo campionato e Coppa Italia, sono due obiettivi e credo che si possa parlare di”. Queste le parole del centrocampista bianconero, intervistato da Sky Sport negli Stati Uniti. “E’ una fase di ricostruzione, abbiamo i nostri obiettivi: sicuramente è importante tornare in Champions League e poi sognare non costa nulla – prosegue –La cosa più importante è tornare ad avere entusiasmo. Abbiamo fatto un’annata molto ...

... laha fretta di voltare pagina. La stagione che sta per cominciare sarà quella della svolta, ne è convinto Manuel: 'Arriviamo da un'annata complicata, ma la cosa più importante è ...Venerdì 28 luglio i giocatori dellaPaul Pogba, Moise Kean, Weston McKennie and Manuel, che giocheranno contro il Real Madrid il 2 agosto a Orlando (in Florida), hanno visitato la ...Al Chelsea ha sofferto soprattutto gli infortuni CARSON, CALIFORNIA - JULY 27: Christian Pulisic #11 of Milan is fouled by Manuel#5 ofduring the second half of the pre - season ...

Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato in vista dell’imminente inizio della nuova stagione Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha così parlato in un’intervista a Tutt ...Locatelli si racconta su Tuttosport: dal rapporto con Allegri al neo acquisto Weah fino agli obiettivi di squadra e personali ...