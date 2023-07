Juve | richiesta monstre al Chelsea per Vlahovic

Per soddisfare ladella, il Chelsea potrebbe aggiungere un sostanzioso conguaglio al cartellino di Lukaku, valutato circa 44 - 45 milioni per esigenze di bilancio. Per la, ...... ritorno e rottura: Lukaku - story all'Inter Dall'arrivo nel 2019 sudi Conte ai ... CAPITOLO CHIUSO - LA CRONISTORIA: IL VIDEO LUKAKU ERA DELLA, MA Estate 2019, trasferimento di ...Intanto l'exnella tournée in Asia ha giocato titolare e l' Atletico Madrid non sembra intenzionato a scendere sotto lainiziale di 20 milioni. Proprio per questo Tiago Pinto tiene ...

Pellegrini Milan, richiesta folle della Juve: no a queste condizioni Milan News 24

“Prezzo Vlahovic: Lukaku più 50”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: “Aria di svolta nell’affare, la Juve fa la sua richiesta."Inter, svolta Scamacca: 20 milioni al West Ham. Balogun resta nel mirino, però...". Questo è uno dei titoli in taglio alto che compaiono sulla prima pagina di Tuttosport ...