Juve | plusvalenza nello scambio Lukaku-Vlahovic? Cosa dice il regolamento Uefa

... questa sarebbe la soglia minima per non registrare, ma i londinesi potrebbero cedere a una cifra inferiore (lo testimonia l'intesa raggiunta nelle scorse settimane con laper 40 ...Il giocatore, arrivato allaper poche centinaia di migliaia di euro, porterebbe in caso di cessione una lauta. Ladi fatto ha creato valore in casa propria, facendo crescere il ...Proprio per questo motivo laavrebbe messo gli occhi su Singo , che al Torino non sembra ... ma una sua cessione genererebbe unapiena, esattamente come successo con il portiere ..."Non ho mai visto le plusvalenze fatte da sole". E' un passaggio della risposta di Andrea Abodi, ministro per lo Sport, ad una domanda sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti della Juven ...Il ministro per lo sport: 'Mi auguro si riesca ad andare avanti' ROMA (ITALPRESS) - 'La squalifica della Juventus in Europa è una sconfitta per ...