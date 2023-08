Juve | Locatelli | «Dobbiamo tornare ad avere entusiasmo Obiettivi? Scudetto e Coppa Italia»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 agosto 2023) Manuel, centrocampista dellantus, ha parlato a Tuttosport della prossima stagione e degliManuel, centrocampista dellantus, ha parlato a Tuttosport della prossima stagione e degli. Le sue dichiarazioni:– «Io credo che la cosa più importante siaad: comunque è stata un’annata molto difficile, quella che si è conclusa a maggio, per noi giocatori ma per tutti, per il club, per lo staff, per i tifosi. Però ormai ce la siamo messa alle spalle: l’importante è, stare uniti come gruppo, cercare di disputare una grande annata. Anche perché io personalmente so che devo fare di più: sono ...