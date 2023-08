Juve | ecco la vera insidia su Kessié

(Di martedì 1 agosto 2023) Lantus non molla Francke porta avanti i contatti col Barcellona per il centrocampista ivoriano ex Milan, cercato anche dal...

le ultimissime di calciomercato in merito a questo colpo, svelate anche le cifre dell'affare con la società che è in attesa del sì definitivo del ragazzo.cosa mangia l'atleta. La dieta di Leonardo Bonucci: cosa mangia il calciatore Leonardo ... Ogni tanto anche il calciatore dellasi diletta in cucina , cosa che si è divertito molto a fare ...i colpi ufficializzati dalle 20 squadre di Serie B CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE ... Torino) Masini (c, Genoa, pres.) Forte (a, Benevento, risc.) Millico (a, svincolato) Barosi (p,...

Lukaku-Juve, ecco la svolta: il Chelsea apre allo scambio con Vlahovic - Sportmediaset Sport Mediaset

Di Redazione Sport e Redazione gianlucadimarzio.it Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre… Leggi ...Trale, Facundo Gonzalez. Il Valencia, grazie ad una serie di bonus da maturare negli anni, incasserà una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. A questi si aggiunge… Leggi ...