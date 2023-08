Jeremy Renner ha iniziato a camminare senza il bastone | ecco le prime foto

(Di martedì 1 agosto 2023) L'attore, investito da uno spazzaneve a Capodanno, ha, come dimostrano lescattate alcuni giorni fa., a distanza di otto mesi dal terribile incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, è statografato per la prima volta mentre camminaun. La star della Marvel è da mesi impegnata nel recupero fisico necessario a tornare in forma dopo aver subito numerosi traumi e aver fatto i conti con oltre 30 ossa fratturate. Gli aggiornamenti sulla salute della star Alcuni giorni faaveva condiviso unadella sua gamba, aggiungendo che stava ...

A otto mesi di distanza dal ricovero in ospedale di(dopo essere stato colpito e successivamente investito da uno spazzaneve), la star di Hawkeye è stata fotografata in occasione della festa per il 50° compleanno di Kate Beckinsale, dove ..., a distanza di otto mesi dal terribile incidente in cui ha rischiato di perdere la vita, è stato fotografato per la prima volta mentre cammina senza un bastone. La star della Marvel è ..., noto attore americano, dopo il brutto incidente che lo ha visto al centro a gennaio 2023, si sta riprendendo ...

Jeremy Renner ha iniziato a camminare senza il bastone, ecco le ... Movieplayer

Le fotografie, scattate durante la festa per il 50° compleanno di Kate Beckinsale, ci lasciano ben sperare sulle condizioni fisiche dell'attore di Hawkeye.Jeremy Renner, noto attore americano, dopo il brutto incidente che lo ha visto al centro a gennaio 2023, si sta riprendendo velocemente.