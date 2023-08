Jennifer Lopez in lingerie italiana | la foto su Instagram

(Di martedì 1 agosto 2023)ha compiuto 54 anni il 24 luglio 2023, ma per lei il tempo si è davvero fermato. Questo è un periodo d’oro per lei, tra l’amore ritrovato con Ben Affleck – anche se si continua a parlare di crisi – e il lavoro, che va a gonfie vele. Su, la diva è una vera e propria ispirazione: tra bikini e costumi ha catalizzato la nostra attenzione. E in? Precisiamo: e in? Mozzafiato.sceglie la: lasuè sempre bellissima, ma inun po’ di più. Del resto, è proprio lei la Global Brand Ambassador di ...

Il twist delle milky nails è tutto nel tocco lucido che rende la manicure quasi perlacea (come vuole la tendenza unghie rilanciata niente di meno che da). ...Long dress rosso fuoco per, abbinato a una lussuosa Birkin di Hermès in coccodrillo: il look della star per fare shopping in un negozio di mobili è casual - chic. In vacanza alle ...Famiglie moderne allargate:Garner, ex moglie di Ben Affleck , porta i figli di lei ea DisneylandGarner "sorpresa" a Disneyland con i figli di lei, frutto del matrimonio con Ben Affleck, e di, nuova moglie dell'attore. Ben Affleck e...

Jennifer Lopez, che porta sempre addosso l'eterno amore per Selena Vanity Fair Italia

Secondo una voce, Ben Affleck e Jennifer Lopez starebbero ancora insieme soltanto grazie alla terapia di coppia ...Jennifer Lopez, Laila Ali, Federica Pellegrini. A vent’anni sognare è un diritto e un dovere. E tra indossare la cintura di campionessa del mondo, la medaglia olimpica, o la corona ...