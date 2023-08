Jacobs a due anni dall’oro olimpico | “Pronto per riassaporare quelle emozioni”

(Di martedì 1 agosto 2023) Celebra lo specialeversarioMarcelldella vittoria di Tokyo, avvenuta il 1 agosto del 2021. Il campionedei 100 metri a Tokyo e oro nella staffetta della 4×100 sente la chiamata della sfida sportiva e del ritorno in pista per nuovi trionfi. Lo scrive l’Azzurro delle Fiamme Oro sulla sua pagina Instagram: “Duedopo la mia vittoria nei 100 metri alle Olimpiadi, rivivo un’emozione ineguagliabile, un trionfo che ha riscritto la mia storia. Oggi, l’eco di quel successo risuona dentro di me. Mi chiede di tornare sulla pista, di risentire l’energia del traguardo, la passione della competizione. Non vedo l’ora di rispondere a quella chiamata, di riaccendere il fuoco della sfida”.è stato lontano dalle piste a causa dell’ennesimo infortunio. Ora punta ...

