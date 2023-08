Italia-Turchia | amichevole basket 2023 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 1 agosto 2023) L’deldi Gianmarco Pozzecco è in raduno a Folgaria, primo passo verso i Mondiali che prenderanno il via a fine agosto. E venerdì, a Trento, gli azzurri testeranno per la prima volta il lavoro fatto nella prima giornata della TrentinoCup, quando alle 20.30 affronteranno la. Il torneo vede in campo anche Cina e Capo Verde, con le quattro formazioni che poi sabato si sfideranno nelle finali. Per Pozzecco e lo staff tecnico due match importanti per vedere lo stato dell’arte della squadra, ma soprattutto per iniziare a fare le prima valutazioni sul parquet in vista del taglio dei tre giocatori che non faranno parte della spedizione iridata. Lasciato il Trentino, l’farà tappa ad Atene per il Torneo dell’Acropolis, dove gli azzurri affronteranno la Serbia (9 agosto, ore ...