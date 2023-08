Istat | a giugno il tasso di disoccupazione cala al 7 | 4%

Diminuiscono di 43.000 unità gli inattivi, persone in età compresa tra i 15 e i 64 anni che non rientrano né tra gli occupati, né tra i disoccupati: a, registra l', sono il 33,5 per cento,...Il numero di occupati a2023 supera quello di2022 dell'1,7% (+385mila unità). Lo rende noto l'spiegando che l'aumento coinvolge uomini, donne e tutte le classi d'età, ad ...Sono dati di certo positivi quelli comunicati dall'in merito allo stato di salute dell'occupazione in Italia. Nel dettaglio, ail tasso di disoccupazione è calato al 7,4%, con 1 milione ...In Italia, nel secondo trimestre dell’anno, il Pil è sceso dello 0,3%. Sono le ultime stime dell’Istat a dirlo, mentre il Mef afferma di avere previsioni “lievemente superiori”.L’ Istituto nazionale di statistica ha comunicato i dati sull’ occupazione e sugli inattivi in Italia. Le stime di giugno sono positive, con l’aumento degli occupati che si associa alla diminuzione de ...