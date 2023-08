Islam | roghi Corano | Svezia aumenta controlli alle frontiere

(Di martedì 1 agosto 2023) Stoccolma, 1 ago. (Adnkronos/Dpa) - Il governo svedese aumenterà ia seguito delle proteste causate daidel. La decisione, scrive l'agenzia di stampa svedese TT, dovrebbe essere presa giovedì prossimo ed è stata annunciata dal primo ministro Ulf Kristersson, che aveva già espresso grande preoccupazione per i. Il governo teme che gli estremistiici possano utilizzarli come un'opportunità per attaccare lain patria e all'estero. Lasta affrontando il più difficile problema di sicurezza dalla Seconda Guerra Mondiale, ha detto il premier. Il ministro della Giustizia Gunnar Strömmer ha affermato che la polizia avrà poteri estesi per effettuaresu ...

...testo sacro all'. In entrambe le occasioni il gesto ha suscitato forti proteste dalla comunità islamica, con centinaia di persone che hanno preso d'assalto l'ambasciata svedese a Baghdad e...Con una nota ufficiale Josep Borrel esprime la sua condanna dei recentidel Corano avvenuti ...come nettamente definita da un 'pericolo verde' - il colore verde presumibilmente sta per l'- ...Solo ieri due dimostranti hanno bruciato il libro sacro all'davanti alla sede del Riksdag, il ...cooperazione islamica (Oci) ha convocato una riunione di emergenza per discutere dei recenti...

Tre richieste di manifestazioni di protesta in Svezia durante le quali si intendeva bruciare copie del Corano, sono state ritirate. Il richiedente, Salwan Momika, che aveva già dato fuoco pubblicament ...I roghi del testo sacro dell'Islam che hanno portato all'assalto all'ambasciata svedese a Baghdad sono libertà d'espressione o un'inutile provocazione