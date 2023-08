Irene Vella e l' obesità | Mi lavavo e mi vestivo al buio

Infine, la giornalista e scrittrice, che presenta il suo nuovo libro Un chilo alla volta : un racconto autobiografico che ripercorre la sua lotta contro ...A qualcuno ne basta uno di punto di non ritorno, per capire che è ora di cambiare. Ad altri, come è successo a, ne sono serviti diversi. Il non riuscire ad allacciarsi le scarpe. Il non riuscire a salire una rampa di scale senza avere il fiatone. Il rimanere incastrate nella vasca da bagno. La ...I capelli di Donatella, foto. Una volta che la treccia appena tagliata è stata appoggiata sul tavolo i miei occhi si sono bagnati, ma immediatamente abbiamo pensato che sarebbe stato un ...

"Ho deciso che il cibo mi avrebbe fatto ‘da spalla’ quando mio marito si è ammalato. Stavo male dentro ma sentivo di non averne il diritto" ..."Un Libro o due al mese" torna anche quest'anno con un ciclo di incontri all'aperto con le scrittrici. Oggi alle 21 in Piazza Sivieri verrà presentato il memoir di Irene Vella sulla sua lotta contro l ...