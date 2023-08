Inzaghi | «Inter | tanto da lavorare! Ma conosciamo la forza del PSG»

(Di martedì 1 agosto 2023)venuto dopo PSG-terminata 1-2 in rimonta per i nerazzurri, su Sky Sport ha sottolineato le difficoltà del momento dovuti ai carichi di lavoro intensi, ma è soddisfatto per quanto visto in campo contro i francesi. CARICHI INTENSI – Simoneè soddisfatto del lavoro svolto durante la tournée in Giappone e dopo PSG-ha commentato così: «Dobbiamo ancora migliorare la condizione e tante altre cose, però abbiamo ancora tre settimane prima dell’inizio del campionato.ladel PSG, squadra con ottimi calciatori che palleggia molto bene. Abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale perché abbiamo trovato una squadra forte tecnicamente, poi ci siamo organizzati e abbiamo fatto un ottimo test. I carichi di lavoro sono alti, c’era il ...

L'batte in rimonta il Paris Saint - Germain nell'amichevole disputata quest'oggi a Tokyo: ...InzaghiDall'amichevole con il Paris Saint - Germain arrivano indicazioni positive per Simone: ...È un Simonedoppiamente soddisfatto, quello che dopo la vittoria in rimonta sul Psg parla atv : l'allenatore dell'è felice del successo sui campioni di Francia ma traccia anche un bilancio ...L'approdo di Juan all'continuerà sicuramente a far discutere. Il colombiano, svincolato dopo l'addio alla , ha deciso di unirsi ai nerazzurri diper un anno e ha già fatto il suo debutto con la sua nuova ...

Inter, Inzaghi: “Contento dei ragazzi, miglioreremo. Lavoreremo sulla brillantezza” fcinter1908

Il 2-1 nerazzurro, con Esposito che tira mentre Skriniar osserva il pallone entrare in rete, scatena i tifosi interisti ...L'Inter batte in rimonta il Paris Saint-Germain nell'amichevole disputata quest'oggi a Tokyo: indicazioni importante per Simone Inzaghi ...