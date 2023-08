Investe mortalmente una mucca sul Laceno | 31enne in prognosi riservata

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStava rincasando in sella al suo ciclomotore dopo aver lavorato nel ristorante di famiglia sull’altopiano di, in provincia di Avellino, ma a causa dell’oscurità ha centrato in pieno unaal pascolo. L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri mentre ilera diretto a Bagnoli, di cuiè una frazione. L’impatto è stato violentissimo. L’animale è morto mentre il giovane, soccorso da un’automobilista di passaggio che ha allertato i soccorsi, è stato trasportato in ospedale ad Avellino. Nella notte è stato sottoposto ad intervento chirurgico. I medici non hanno sciolto la. L'articolo proviene da Anteprima24.it.