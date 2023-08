Investe ed uccide 13enne | pirata fugge | svolta nelle indagini

Leggi su notizie

(Di martedì 1 agosto 2023) Una terribile notizia che arriva direttamente dalla città: un ragazzo di 13 anni è stato investito ed ucciso da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. Importanteda parte delle forze dell’ordine Ci troviamo a San Vito di Negrar, in Valpolicella, provincia di Verona dove arriva una tragica notizia. La morte di un ragazzo di 13 anni. Si chiamava Chris Obeng. Secondo quanto riportato da alcune fonti locali pare che il ragazzo sia stato investito da un’auto. Il conducente della vettura non si sarebbe fermato ed avrebbe fatto perdere completamente le proprie tracce. Il tutto si sarebbe verificato poco prima della mezzanotte di ieri, lunedì 31 luglio. Il ragazzo, purtroppo, non ce l’ha fatta per via delle gravi ferite che ha riportato. Di origini ghanesi, viveva insieme alla sua ...