Interstellar | il film torna al cinema

Leggi su tuttotek

(Di martedì 1 agosto 2023) Doppia sorpresa per i fan del regista Cristopher Nolan. In attesa di Oppenheimeralper pochi giorni ancheAgosto è ormai arrivato e con lui tante nuove sorpresetografiche. Tra serie tv ein uscita, non si può negare che questo sia il mese di Cristopher Nolan. In grande attesa del suo prossimo, Oppenheimer, sarà infatti possibile rivedere alun altro dei suoi grandi successi:. Ilnelle sale per festeggiare il centenario della Warner Bros. Pictures. In onore di questa ricorrenza, potremo rivedere, oltre ad, molte altre pellicole di grande successo, ecco quali. Il ritorno nelle sale Sono ormai passati 100 anni ...